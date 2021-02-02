Путину не понравилось слово "элитарный" в названии лицея

17:15
Фото: licey.keo-rostov.ru
Владимир Путин признался, что ему не нравятся названия учебных заведений со словами "элитный" или "элитарный". Об этом президент сообщил на встрече с лауреатами Всероссийского конкурса "Учитель года".
Когда к главе государства обратился учитель математики из Ростова-на-Дону Михаил Гуров, Путин обратил внимание на название учебного заведения, в котором он работает, – Лицей классического элитарного образования.
"Меня все время смущают такие слова – "элитный", "элитарный". Почему нельзя просто – Лицей классического образования? Кто это придумывает у вас такие названия сложные, которые не радуют ухо нормального человека?" – задал вопрос президент.
По его словам, такие названия являются способом привлечь родителей, которые могут заплатить деньги за обучение своих детей.
"Потому что когда слышишь слова "элитный", "элитарный", сразу думаешь, что здесь что-то такое, чего в других местах нет", – пояснил российский лидер.
В то же время он не усомнился в том, что образование в лицее дают на должном уровне, поскольку педагог учебного заведения стал победителем конкурса.
Ранее стало известно, что абсолютным победителем всероссийского конкурса "Учитель года России – 2020" стал преподаватель математики Михаил Гуров из Ростовской области. Он десять лет преподает математику в 9-х и 10-х классах в одном из лицеев Ростова-на-Дону.
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