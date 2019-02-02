Минобороны опубликовало снимки завода в США по производству ракет

Фото: Минобороны России

Министерство обороны РФ опубликовало снимки ракетного завода в городе Тусон (штат Аризона), на котором, по утверждению ведомства, США начнут производство ракет средней дальности. Сообщение Минобороны опубликовано во "ВКонтакте".

В ведомстве отмечают, что за последние два года площадь завода увеличилась на 44 процента (с 55 до 79 тысяч квадратных метров) и вскоре планируется набор дополнительных двух тысяч сотрудников. Кроме того, практически одновременно с расширением производственных мощностей завода Пентагон получил от Конгресса США транш в размере 58 миллионов долларов. Все это в Минобороны считают доказательством того, что США решили выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности за несколько лет до того, как стали обвинять Россию в нарушении соглашения.

В конце октября 2018 года президент США Дональд Трамп обвинил Россию в нарушении договора о РСМД. В начале декабря госсекретарь Майк Помпео заявил, что США дают России 60 дней на выполнение договора – в противном случае Вашингтон приостановит свои обязательства по соглашению. Владимир Путин отметил, что выход США из договора подстегнет гонку вооружений.

Накануне Помпео объявил, что США приостанавливают выполнение своих обязательств по ДРСМД со 2 февраля. США выйдут из соглашения, "если Россия не вернется к полному и поддающемуся проверке соблюдению договора в течение шести месяцев".

Сегодня Владимир Путин на встрече с министрами обороны и иностранных дел объявил о введении зеркальных мер и приостановке Россией участия в соглашении. Президент попросил Шойгу и Лаврова не начинать первыми новых переговоров.