Грудинин пообещал доказать закрытие своих заграничных счетов

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Кандидат от КПРФ Павел Грудинин в ближайшие дни представит в ЦИК документы, которые подтверждают закрытие его счетов в иностранных банках, передает РИА Новости со ссылкой на зампреда Центризбиркома Николая Булаева.

"Мы сегодня обсудили вопросы, касающиеся счетов двух банков Швейцарии и двух банков Австрии, по которым нет документов, абсолютно точно подтверждающих их закрытие", – сказал Булаев.

Он выразил уверенность, что это недоразумение. По его словам, Павел Грудинин в течение ближайших нескольких дней обещал предоставить документы, подтверждающие закрытие этих счетов.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!