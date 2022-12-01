Даты послания Путина Федеральному собранию пока нет – Песков

Фото: kremlin.ru

Дата выступления Владимира Путина с посланием Федеральному собранию по-прежнему не определена, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, пока информации нет. Будем вас информировать", – приводит его слова ТАСС.

Ранее Песков заявил, что послание Федеральному собранию является приоритетным для президента, поэтому после того, как будут определены даты его оглашения, появится понимание и по другим мероприятиям.

До этого пресс-секретарь президента говорил, что Путин планирует обратиться с посланием к Федеральному собранию до конца текущего года.

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