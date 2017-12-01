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Минюст РФ включил в число НКО-иноагентов объединение автоперевозчиков России.

"Факт соответствия организации признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, установлен в ходе проведения министерством юстиции РФ внеплановой проверки", − отмечается в сообщении на сайте министерства.

"Объединение Перевозчиков России" – первая организованная структура в сфере автоперевозок, которая работает во всероссийском масштабе и объединяет представителей в 43 регионах. Среди членов Объединения предприниматели, осуществляющие транспортную деятельность, а также водители-профессионалы, представляющие сообщества наемных работников.