РФ не оставит без ответа участие Лондона в атаках на ЧФ и "Северные потоки" – Песков

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

В России надеются, что Запад не оставит без внимания причастность Великобритании к атакам на Черноморский флот и "Северные потоки". Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы рассчитываем на то, что, несмотря на непозволительное молчание европейских столиц, все-таки этот анализ (причастности Лондона к атакам. – Прим. ред.) будет проведен", – цитирует его ТАСС.

Представитель Кремля подчеркнул, что Москва не оставит без внимания участие Лондона в указанных атаках и будет думать над дальнейшими шагами. Говоря о диверсиях на "Северных потоках", Песков отметил, что атака была не на российскую, а на международную энергетическую инфраструктуру.

В ночь на 29 октября ВСУ с помощью беспилотников нанесли удары по кораблям Черноморского флота в Севастополе, которые обеспечивали безопасность зернового коридора из украинских портов. Позже в Минобороны РФ заявили, что атака была осуществлена под руководством британских специалистов.

А в конце сентября на обоих газопроводах "Северный поток" выявили утечки газа. Всего было зафиксировано четыре повреждения, в результате чего поставки газа по трубопроводам были остановлены. Российские власти считают, что утечки стали следствием диверсий, к которым также причастна Великобритания.



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