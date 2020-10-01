Путин поручил кабмину проработать вопрос о проведении в России Года Байкала

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Владимир Путин обязал правительство РФ совместно с властями Иркутской области и Бурятии обсудить вопрос о проведении в России Года Байкала. Текст поручения опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации совместно с правительством Иркутской области и правительством Республики Бурятия проработать вопрос о проведении в Российской Федерации Года Байкала", – сказано в тексте поручения.
Соответствующий доклад ответственным лицам, среди которых премьер-министр Михаил Мишустин, глава Иркутской области Игорь Кобзев и глава Бурятии Алексей Цыденов, необходимо сформировать до 1 декабря 2020 года.
Ранее с инициативной объявить в России Год Байкала выступил врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев. Он предложил провести тематический год как в регионе, так и в России в целом. Тогда президент РФ поддержал данную идею.
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