Путин подписал закон о ратификации конвенции о правовом статусе Каспия

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Владимир Путин подписал федеральный закон о ратификации Конвенции о правовом статусе Каспийского моря. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Она закрепляет исключительную компетенцию прибрежных государств в решении вопросов, касающихся этого водоема, и полностью учитывает интересы безопасности и защиты государственной границы России.

В 2018 году президенты России, Азербайджана, Казахстана, Туркмении и Ирана подписали Конвенцию о статусе Каспийского моря по итогам заседания пятого Каспийского саммита в Актау. Работа над документом, который гарантирует неприсутствие на море нерегиональных держав, шла с 1996 года.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствовал подписание Конвенции. По его словам, это исторический документ, который поможет странам региона в урегулировании давних споров.

Путин внес Конвенцию на ратификацию в Госдуму 30 июля. Закон о ратификации был поддержан депутатами 19 сентября. Она призвана закрепить режим судоходства и порядок коллективного использования его акватории.