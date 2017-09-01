Путин назвал провокации и давление на КНДР "путем в никуда"

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Проблемы на Корейском полуострове нужно решать с помощью диалога без выдвижения предварительных условий, считает президент России Владимир Путин. По его словам, ситуация обострилась и балансирует на грани масштабного конфликта, сообщает "Мир 24".

Расчет на то, что можно остановить ракетно-ядерные программы КНДР только давлением на страну – ошибочен, написал российский лидер в своей статье. "Провокации, давление, воинственная и оскорбительная риторика – это путь в никуда", – подчеркнул Путин.

Южная Корея неоднократно говорила о готовности дать "мощный отпор" КНДР в ответ на их испытания баллистических ракет. Сеул не отрицал возможности начала военных действий при дальнейших "провокациях". В августе США и Южная Корея начали совместные учения, которые в КНДР считают репетицией вооруженного конфликта.

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