Правительство не поддержало законопроект о переносе единого дня голосования

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Правительство РФ не поддержало законопроект о переносе единого дня голосования с сентября на октябрь, сообщает газета "Известия".

Ранее с предложением перенести единый день голосования на второе воскресенье октября выступила группа депутатов от "Справедливой России" во главе с Сергеем Мироновым. Законопроект об этом был внесен на рассмотрение в Госдуму.

Как отмечается в сопроводительных материалах к проекту, явка на выборах напрямую зависит от даты ЕДГ. Авторы инициативы утверждают, что, например, в 2013 году во многих регионах явка на выборах депутатов законодательных органов едва преодолела порог в 30 процентов, а на выборах в органы местного самоуправления зачастую не достигала даже 20 процентов. В мае 2018 года глава ЦИК Элла Памфилова также назвала сентябрь неудачным месяцем для проведения выборов.

Однако в кабмине доводы депутатов "Справедливой России" сочли недостаточными для внесения поправок в законодательство. При этом глава фонда ИСЭПИ политолог Дмитрий Бадовский пояснил, что дискуссия о переносе даты ЕГД может вновь активизироваться после 9 сентября. По мнению эксперта, обсуждение этого вопроса, вероятно, инициирует ЦИК, хотя окончательное решение примут ближе к следующим выборам в Госдуму – в 2019 или 2020 году.

Единый день голосования (ЕДГ) ввели в России в 2012 году. В настоящее время он приходится на второе воскресение сентября. Ранее региональные и муниципальные выборы проводились дважды в год – в марте и октябре. При этом думская оппозиция, отмечают "Известия", не раз обращала внимание на тот факт, что в сезон отпусков трудно вести предвыборную агитацию.