Правительство не поддержало законопроект о переносе единого дня голосования

Фото: портал Москва 24/Мария Касатина
Правительство РФ не поддержало законопроект о переносе единого дня голосования с сентября на октябрь, сообщает газета "Известия".
Ранее с предложением перенести единый день голосования на второе воскресенье октября выступила группа депутатов от "Справедливой России" во главе с Сергеем Мироновым. Законопроект об этом был внесен на рассмотрение в Госдуму.
Как отмечается в сопроводительных материалах к проекту, явка на выборах напрямую зависит от даты ЕДГ. Авторы инициативы утверждают, что, например, в 2013 году во многих регионах явка на выборах депутатов законодательных органов едва преодолела порог в 30 процентов, а на выборах в органы местного самоуправления зачастую не достигала даже 20 процентов. В мае 2018 года глава ЦИК Элла Памфилова также назвала сентябрь неудачным месяцем для проведения выборов.
Однако в кабмине доводы депутатов "Справедливой России" сочли недостаточными для внесения поправок в законодательство. При этом глава фонда ИСЭПИ политолог Дмитрий Бадовский пояснил, что дискуссия о переносе даты ЕГД может вновь активизироваться после 9 сентября. По мнению эксперта, обсуждение этого вопроса, вероятно, инициирует ЦИК, хотя окончательное решение примут ближе к следующим выборам в Госдуму – в 2019 или 2020 году.
Единый день голосования (ЕДГ) ввели в России в 2012 году. В настоящее время он приходится на второе воскресение сентября. Ранее региональные и муниципальные выборы проводились дважды в год – в марте и октябре. При этом думская оппозиция, отмечают "Известия", не раз обращала внимание на тот факт, что в сезон отпусков трудно вести предвыборную агитацию.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: