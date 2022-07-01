Место для площади ЛНР определят с помощью голосования – Песков

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что место для площади Луганской Народной Республики будет определено с помощью голосования.

"Будет голосование, и оно определит (место. – Прим. ред.). Безусловно, если уж у нас есть площадь ДНР, то должна быть и площадь ЛНР, конечно", – приводит ТАСС его слова.

Ранее сообщалось, что в проекте "Активный гражданин" стартовало голосование, в котором москвичи выберут место для присвоения ему названия в честь Луганской Народной Республики (ЛНР).

В голосовании четыре варианта ответа: вдоль Смоленской набережной между Проточным переулком и съездом на улицу Новый Арбат, вдоль улицы Академика Пилюгина между Ленинским проспектом и Воронцовским парком и вдоль Большого Ржевского переулка в районе примыкания улицы Малой Молчановки. Кроме того, можно проголосовать за вариант: "доверить выбор специалистам".

Ранее территорию у посольства Соединенных Штатов в Пресненском районе переименовали. Теперь здание дипмиссии располагается на площади Донецкой Народной Республики.

Решение по поводу переименования территории принималось путем голосования жителей Москвы. За название "площадь ДНР" проголосовали 44,69% горожан. За название "площадь Защитников Донбасса" было отдано 31,54% голосов, а за "площадь Героя России Владимира Жоги" – 8,33%.

