Мишустин поручил организовать вакцинацию чиновников – источник кабмина

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба Госдумы РФ
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин по итогам заседания правительства 17 июня поручил провести вакцинацию сотрудников федеральных органов исполнительной власти. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к кабмину.
Предполагается, что вакцинация не будет проходить принудительно. Сотрудникам должны предоставить возможности прививаться, в том числе на рабочих местах. При этом даты процесса пока неизвестны.
"Разослали приглашения на вакцинацию, но давления никакого нет. Собирают по подразделениям данные о числе уже вакцинированных, желающих вакцинироваться и переболевших", – рассказал еще один источник в одном из министерств.
Собеседник в другом ведомстве отметил, что в данном вопросе было поручено разработать возможность организации процесса на рабочих местах.
Кроме того, источник, близкий к Минэнерго, подтвердил, что в ведомстве состоялся опрос о том, кто уже привился, а кто нет.
Ранее сообщалось, что на портале mos.ru заработал сервис, с помощью которого работодатели должны будут предоставить сведения о своих сотрудниках, привившихся от COVID-19.
Данные передаются в формате таблицы Excel. Сделать это может представитель организации, имеющий доступ к ее электронной подписи, или доверенное лицо, располагающее полным доступом к учетной записи предприятия на mos.ru.
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