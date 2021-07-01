Мишустин поручил организовать вакцинацию чиновников – источник кабмина

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба Госдумы РФ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин по итогам заседания правительства 17 июня поручил провести вакцинацию сотрудников федеральных органов исполнительной власти. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к кабмину.

Предполагается, что вакцинация не будет проходить принудительно. Сотрудникам должны предоставить возможности прививаться, в том числе на рабочих местах. При этом даты процесса пока неизвестны.

"Разослали приглашения на вакцинацию, но давления никакого нет. Собирают по подразделениям данные о числе уже вакцинированных, желающих вакцинироваться и переболевших", – рассказал еще один источник в одном из министерств.

Собеседник в другом ведомстве отметил, что в данном вопросе было поручено разработать возможность организации процесса на рабочих местах.

Кроме того, источник, близкий к Минэнерго, подтвердил, что в ведомстве состоялся опрос о том, кто уже привился, а кто нет.

Ранее сообщалось, что на портале mos.ru заработал сервис, с помощью которого работодатели должны будут предоставить сведения о своих сотрудниках, привившихся от COVID-19.

Данные передаются в формате таблицы Excel. Сделать это может представитель организации, имеющий доступ к ее электронной подписи, или доверенное лицо, располагающее полным доступом к учетной записи предприятия на mos.ru.

