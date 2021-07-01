Песков заявил о необходимости жестких мер при вспышке коронавируса в России

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вспышка COVID-19 в стране вынуждает власти принимать жесткие меры.
"Очередная вспышка коронавируса, очередная вспышка пандемии в Москве и в Российской Федерации в целом диктует необходимость жестких мер, потому что жизнь и здоровье россиян – это абсолютный приоритет", – объяснил Песков в эфире Первого канала.
Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что действующие в России меры против COVID-19 являются слишком мягкими. Он добавил, что правительству РФ стоит обсудить более серьезные меры воздействия на население.
В связи с ухудшением ситуации в столице были введены новые ограничения. С 28 июня заведения общественного питания Москвы начали работать в "бесковидном" формате. Рестораны и кафе могут принимать только гостей, привившихся от коронавируса либо переболевших COVID-19 в течение последних шести месяцев.
Для этого посетители должны предъявить QR-код, содержащий информацию о вакцинации, пройденном ПЦР-тестировании, тесте на антитела или перенесенной болезни.
Песков прокомментировал работу системы QR-кодов
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