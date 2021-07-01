Путин освободил врачей от наказания за утрату наркопрепаратов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Врачи освобождены от уголовной ответственности за утрату медицинских наркопрепаратов по неосторожности. Соответствующий закон, опубликованный на официальном интернет-портале правовой информации, подписал Владимир Путин.

Теперь в статье 228.2 Уголовного кодекса "Нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ" есть примечание, которое исключает ответственность за неосторожную утрату наркотических средств и психотропных веществ, если потеря не причинила вреда охраняемым уголовным законом интересам. Уточняется, что факт утраты должен быть зафиксирован комиссией по правилам, установленным Минздравом РФ по согласованию с МВД.

При этом поправки не освобождают от дисциплинарной или материальной ответственности за утрату.



Ранее законопроект, позволяющий медработникам избежать наказания за нарушение правил оборота наркотических средств по неосторожности, внесло в Госдуму правительство. Его текст находился в думской электронной базе.

Кроме того, в январе прошлого года сообщалось, что МВД России предлагает не привлекать к уголовной ответственности медработников за утрату препаратов, содержащих наркотические вещества. Тогда ведомство начало разрабатывать соответствующий законопроект.

