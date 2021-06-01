Путин поручил к августу внедрить единый подход к безопасности школ

18:11
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Владимир Путин поручил правительству и главам регионов до 1 августа проработать и внедрить на всей территории России единый подход к обеспечению безопасности и антитеррористической защиты школ. Соответствующее поручение главы государства опубликовано на сайте Кремля.
"Обеспечить внедрение единого подхода к обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности в общеобразовательных организациях, в том числе исходя из численности обучающихся в этих организациях и типов населенных пунктов, в которых они располагаются", – говорится в тексте.
Доклад по решению данного вопроса должен быть представлен Путину до 1 августа, затем – раз в полгода.
Ранее Путин назвал страшной бедой и варварским преступлением стрельбу в казанской школе. Он отметил, что данная трагедия потрясла всех, и добавил, что с Татарстаном вся Россия.
Глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что министерство представит единые антитеррористические требования к школам к началу учебного года.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: