Путин поручил к августу внедрить единый подход к безопасности школ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Владимир Путин поручил правительству и главам регионов до 1 августа проработать и внедрить на всей территории России единый подход к обеспечению безопасности и антитеррористической защиты школ. Соответствующее поручение главы государства опубликовано на сайте Кремля.

"Обеспечить внедрение единого подхода к обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности в общеобразовательных организациях, в том числе исходя из численности обучающихся в этих организациях и типов населенных пунктов, в которых они располагаются", – говорится в тексте.

Доклад по решению данного вопроса должен быть представлен Путину до 1 августа, затем – раз в полгода.

Ранее Путин назвал страшной бедой и варварским преступлением стрельбу в казанской школе. Он отметил, что данная трагедия потрясла всех, и добавил, что с Татарстаном вся Россия.

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что министерство представит единые антитеррористические требования к школам к началу учебного года.