Путин заявил о сохранении опасностей, связанных с коронавирусом

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Владимир Путин заявил, что опасности, связанные с коронавирусом, сохраняются, несмотря на то что Россия выходит из сложной эпидемиологической ситуации.

"Мы выходим постепенно из этой ситуации, но тем не менее опасности и тревог еще по этому поводу достаточно", – сказал российский лидер на встрече с семьями, награжденными орденами "Родительская слава".

За последние сутки в России подтвердили 9 500 новых случаев COVID-19. При этом в 1 268 (13,3%) из них болезнь проходила без клинических проявлений.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что наблюдавшийся в Москве всплеск заболеваемости COVID-19 связан с майскими праздниками и особенностями весеннего эпидемиологического сезона. Рост заболеваемости коронавирусом произошел в середине мая.