Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Владимир Путин заявил, что вручение орденов "Родительская слава" пройдет после снятия ограничений из-за коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.
"Обещаю вам: она обязательно состоится, эта церемония, в торжественной обстановке и в присутствии всех членов ваших дружных семей. Это произойдет, разумеется, когда все вынужденные ограничения, связанные с борьбой с эпидемией, снимут", – заявил Путин на видеоконференции с уполномоченным по правам ребенка Анной Кузнецовой и семьями, награжденными орденом.
Орден "Родительская слава" получили Владимир и Лариса Гошкодери, Курбан Курбанов, Владимир и Лилия Любушкины, Сапият Муртузалиев, Сергей и Валентина Шемяковы.
Медалью ордена "Родительская слава" награждены Владимир и Светлана Барановы, Булат и Фирая Зиятдиновы, Николай и Наталья Кислицыны, Алексей и Эвелина Новиковы, а также Нина Свининых, Роман и Ольга Симоновы.
Чтобы получить орден "Родительская слава", родители должны состоять в браке и воспитывать семь и более детей. Для получения медали ордена "Родительская слава" нужно состоять в браке и воспитывать четырех и более детей.
При награждении орденом "Родительская слава" одному из родителей (усыновителей) из федерального бюджета выплачивается 100 тысяч рублей. Торжественные церемонии обычно проходят в Александровском зале Кремля.
Путин рассказал, когда пройдет вручение орденов "Родительская слава"
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