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Политика

20:29

У Кремля нет официальной информации о состоянии здоровья главы КНДР

власть политика

Фото: AP Photo/Wong Maye-E

В Кремле не располагают официальной информацией о состоянии здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом РИА Новости рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

У представителя российского главы спросили, есть ли в администрации президента РФ официальная информация по данной ситуации. "Нет", – ответил журналистам Песков.

В японских и южнокорейских СМИ ранее были сообщения, что Ким Чен Ын перенес операцию на сердце и находится в тяжелом состоянии. Последнюю фотографию лидера размещали 12 апреля. Тогда он провел инспекцию полка ВВС.

Позднее советник президента Южной Кореи сообщил, что председатель Госсовета Северной Кореи жив и здоров. По его словам, Ким Чен Ын с 13 апреля находится на юго-востоке страны.

26 апреля государственное радио КНДР сообщило об активной деятельности лидера страны Ким Чен Ына. Утверждалось, что председатель Госсовета Северной Кореи передал благодарность строителям нового города Самчжиен.

Недавно в Госдуме сообщили, что Ким Чен Ын работает.

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