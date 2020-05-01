В Кремле опровергли данные о возможном уходе Мишустина с поста премьера

В Кремле прокомментировали сообщения о том, что Михаил Мишустин может уйти с поста премьер-министра после прохождения лечения от коронавируса.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию ерундой, заверив, что после выздоровления Мишустин вернется к работе в правительстве в своей должности, передает РИА Новости.

Об инфицировании COVID-19 главы правительства стало известно в четверг. Об этом сообщил сам премьер во время видеосвязи с президентом России Владимиром Путиным.

Известно, что Мишустин будет соблюдать самоизоляцию. Исполняющим обязанности главы кабмина назначен первый вице-премьер Андрей Белоусов.