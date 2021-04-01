В Кремле назвали условие обсуждения Путиным темы Навального

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На встрече 1 апреля с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой Владимир Путин может обсудить тему Алексея Навального. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он отметил, что это произойдет, если тему затронет омбудсмен, однако вопросы, касающиеся Навального, не стоят на повестке дня главы государства.

Пресс-секретарь подчеркнул, что Москалькова придет к президенту с докладом и именно ей предстоит задавать направление разговора.

Песков добавил, что в Кремле не намерены комментировать объявление Навальным голодовки, а мониторингом работы ФСИН с заключенными занимаются общественные организации.

"Они формулируют вопросы, они формулируют предложения, и в контакте с властями они занимаются проговором этих предложений. Все частные случаи являются предметом для рассмотрения со стороны ФСИН и соответствующих подразделений и никак не являются объектами для наших комментариев", – приводит слова пресс-секретаря ТАСС.

Ранее сообщалось, что Алексею Навальному, который отбывает наказание в исправительной колонии № 2 в Покрове, объявили выговоры за несколько нарушений. В частности, они были связаны с нарушением порядка дня и отказом осужденного исполнять обязанности дежурного по камере.