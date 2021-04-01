В Кремле назвали условие обсуждения Путиным темы Навального

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
На встрече 1 апреля с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой Владимир Путин может обсудить тему Алексея Навального. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Он отметил, что это произойдет, если тему затронет омбудсмен, однако вопросы, касающиеся Навального, не стоят на повестке дня главы государства.
Пресс-секретарь подчеркнул, что Москалькова придет к президенту с докладом и именно ей предстоит задавать направление разговора.
Песков добавил, что в Кремле не намерены комментировать объявление Навальным голодовки, а мониторингом работы ФСИН с заключенными занимаются общественные организации.
"Они формулируют вопросы, они формулируют предложения, и в контакте с властями они занимаются проговором этих предложений. Все частные случаи являются предметом для рассмотрения со стороны ФСИН и соответствующих подразделений и никак не являются объектами для наших комментариев", – приводит слова пресс-секретаря ТАСС.
Ранее сообщалось, что Алексею Навальному, который отбывает наказание в исправительной колонии № 2 в Покрове, объявили выговоры за несколько нарушений. В частности, они были связаны с нарушением порядка дня и отказом осужденного исполнять обязанности дежурного по камере.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: