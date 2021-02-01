Ситуация с коронавирусом вызывает умеренный оптимизм – Кремль

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Ситуация с коронавирусом в России вызывает умеренный оптимизм, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Эпидемиологическая ситуация в России внушает умеренный оптимизм, но она переменчива, поэтому пока нет никаких решений по дате и формату послания президента Федеральному собранию", – рассказал он.

По словам представителя Кремля, пока нет никаких решений. "Вы понимаете, что эпидемиологическая обстановка, хотя она и вызывает умеренный оптимизм у нас в стране, но она переменчива, поэтому на неделях, наверное, будет лучшее понимание", – добавил Песков.

В России за последние сутки выявили 17 648 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них клинических проявлений болезни не было у 1 774 человек. Всего в стране зарегистрировано 3 868 087 случаев (+0,46%) COVID-19.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко заявил, что носить медицинские маски в общественных местах россиянам стоит и после окончания пандемии. Речь идет о периодах подъема заболеваемости респираторными инфекциями.

Он добавил, что носить данные средства индивидуальной защиты стоит даже тем, кто переболел COVID-19 или сделал прививку от заболевания.