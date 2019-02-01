В ГД назвали невозможной идею вычислять ругающихся матом в интернете

Депутат Госдумы Василий Власов назвал идею вычислять ругающихся матом в интернете людей невозможной. Он отметил, что чаще всего оскорбления в нецензурной форме пишутся под фейковыми аккаунтами, а выследить настоящих авторов очень сложно.
"Но пусть депутат, мой коллега, который предложил запретить ругаться матом в интернете, попробует зайти на YouTube и под каким-нибудь роликом попытается вычислить, что за люди сидят под этими профилями, которые используют нецензурную лексику или оскорбляют кого-то. Это просто невозможно вычислить", – сказал Власов Агентству "Москва".
Ранее депутат Госдумы Алексей Куринный предложил запретить использование нецензурной лексики в Сети.
В декабре стало известно, что депутат Дмитрий Вяткин, а также сенаторы Людмила Бокова и Андрей Клишас подготовили пакет законопроектов, предлагающий приравнять к мелкому хулиганству публикацию неприличных и неуважительных постов. За нарушение предлагают наказывать штрафом от одной до пяти тысяч рублей или административным арестом до 15 суток. Кроме того, под запрет попадут высказывания "выражающие в неприличной форме явное неуважение".
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