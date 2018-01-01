Путин и Нетаньяху договорились о встрече

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Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху договорились о встрече, заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

По его словам, на встрече они планируют обсудить тему двусторонних отношений. Помимо этого, представители стран собираются обменяться мнениями по международным и региональным вопросам, сообщает РИА Новости.

Путин поздравил Нетаньяху с Новым годом. Лидеры стран пожелали друг другу и народам государств в 2018 году всего самого доброго, рассказал Песков.