Фото: claude-bolling.com

Французский джазмен Клод Боллинг скончался на 90-м году жизни, сообщает сайт "Комсомольской правды".

"Клод Боллинг ушел, забрав мою молодость и 60 лет преданной дружбы, радости жизни, веселых песен и беззаботных отношений", – написала актриса Брижит Бардо.

Как рассказали родственники, Боллинг скончался во вторник, 29 декабря, в больнице Сен Клу под Парижем. Он в последние годы страдал от различных заболеваний.

Клоду Боллингу принадлежит порядка 100 произведений, многие из которых звучали во французском кино, в том числе в "Борсалино" (1970), "Полицейской истории" (1975) и многих других.