Умер заместитель министра транспорта РФ Сергей Аристов

Фото: ТАСС/Бобылев Сергей

Ушел из жизни заместитель министра транспорта РФ, статс-секретарь ведомства Сергей Аристов, сообщается на сайте министерства.

Аристов умер 30 декабря. Ему было 63 года. Он работал в ведомстве с 2004 года и в последнее время тяжело болел. Соболезнования родным и близким покойного выразил министр транспорта Евгений Дитрих.

Прощание с Аристовым пройдет 2 января. В этот же день его похоронят на Троекуровском кладбище в Москве.

Сергей Аристов родился 25 ноября 1955 года в деревне Обабкова Курганской области. В 1980 году окончил Свердловский юридический институт по специальности "Правоведение".

Занимал различные должности в прокуратуре Кемеровской области, прокуратуре РСФСР и Генпрокуратуре РФ.

В 2002 году был назначен заместителем министра путей сообщения РФ. В 2004 году – замглавы Минтранса.

Награжден орденом "За заслуги перед Отечеством IV степени", орденом Почета и прочими государственными наградами.