Умерла актриса Валентина Березуцкая

Фото: кадр из фильма "Выйти замуж за капитана", режиссер Валентин Черных
На 87-м году ушла из жизни заслуженная артистка РФ Валентина Березуцкая, сообщает телеканал РЕН ТВ.
Актриса почувствовала себя плохо в собственной квартире, сиделка вызвала бригаду скорой помощи. Приехавшие врачи констатировали клиническую смерть, после чего вызвали реанимацию.
Спасти Березуцкую не удалось, она умерла от остановки сердца.
Березуцкая исполнила более двухсот ролей в кино. В ее фильмографии "Покровские ворота", "Командир счастливой щуки", "Летят журавли", "Следствие ведут знатоки", "Новые приключения неуловимых", "Вечный зов" и "Любить по-русски".
В последние годы она снималась в сериалах "Марш Турецкого", "Каменская", "На углу у Патриарших", "Апостол", "Возвращение Мухтара" и других.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.