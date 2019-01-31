Умерла актриса Валентина Березуцкая

Фото: кадр из фильма "Выйти замуж за капитана", режиссер Валентин Черных

На 87-м году ушла из жизни заслуженная артистка РФ Валентина Березуцкая, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Актриса почувствовала себя плохо в собственной квартире, сиделка вызвала бригаду скорой помощи. Приехавшие врачи констатировали клиническую смерть, после чего вызвали реанимацию.

Спасти Березуцкую не удалось, она умерла от остановки сердца.

Березуцкая исполнила более двухсот ролей в кино. В ее фильмографии "Покровские ворота", "Командир счастливой щуки", "Летят журавли", "Следствие ведут знатоки", "Новые приключения неуловимых", "Вечный зов" и "Любить по-русски".

В последние годы она снималась в сериалах "Марш Турецкого", "Каменская", "На углу у Патриарших", "Апостол", "Возвращение Мухтара" и других.