Знаменитый летчик-испытатель Марина Попович умерла на 87-м году жизни

Фото: ТАСС/Зинин Владимир
Легендарный советский летчик-испытатель Марина Попович ушла из жизни в возрасте 86 лет. Об этом 30 ноября сообщил телеканал "Звезда".
Марину Попович − летчика-испытателя 1-го класса − не случайно называли "мадам МиГ". За свою карьеру она сумела освоить управление более чем 40 различными типами самолетов и вертолетов. Попович также первой среди женщин-летчиков преодолела звуковой барьер на реактивном истребителе МиГ-21.
Попович принадлежит 102 мировых рекорда в области авиации, причем 10 из них были установлены на гиганте Ан-22 "Антей". Помимо этого, Попович является заслуженным мастером спорта СССР, доктором технических наук и членом Союза писателей РФ. Достижения летчика-испытателя отмечены многочисленными орденами и медалями.
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