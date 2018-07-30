Прощание с Сергеем Шеховцовым состоится 31 июля

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Церемония прощания с актером театра и кино Сергеем Шеховцовым пройдет во вторник, 31 июля, в "Современнике". Об этом сообщили в пресс-службе театра.

"Прощание с Сергеем состоится завтра, 31 июля, на Другой сцене Московского театра "Современник" в 16:00", - говорится в сообщении.

Актер будет похоронен у себя на Родине, в кубанской станице Спокойная.

Актер театра и кино Сергей Шанин прокомментировал в беседе с RT сообщение о смерти своего коллеги.

"Он был очень хорошим партнером, крепким профессиональным артистом. С ним было приятно работать. Заметный, яркая индивидуальность", – сказал он.

Ранее стало известно, что Сергей Шеховцов умер на 57-м году жизни. Актер скончался от остановки сердца во время прогулки с собакой.