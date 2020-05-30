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Культура

16:31

Скончался старейший артист РАМТ Юльен Балмусов

утраты культура театр

Фото: Кадр из сериала "Мужчина во мне". Фото: АМЕДИА

Народный артист РФ Юльен Балмусов, выступавший на сцене Российского академического Молодежного театра, скончался в возрасте 79 лет. Об этом сообщает ТАСС.

"У нас умер Юльен Сергеевич Балмусов – старейший артист театра", – сообщили в пресс-службе театра.

В РАМТе отметили широкий творческий диапазон артиста, его талант, высокий профессионализм и требовательность к самому себе.

На сцене этого театра Балмусов выступал с 1962 года. Всего в его репертуаре было порядка 100 ролей – за исполнение роли инспектора Жавера в спектакле по роману Гюго "Отверженные" артиста наградили Государственной премией РСФСР.

Помимо театра, легенда РАМТа снимался в кино. На его счету 20 фильмов, в том числе несколько картин, в которых он исполнил роль Феликса Дзержинского.

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