Скончалась старейшая жительница США

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В США скончалась старейшая жительница страны Алелия Мерфи. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на телеканал CNN.

Родственники Мерфи рассказали, что она ушла из жизни в субботу, 23 ноября. Причины смерти пока остаются неизвестными. Согласно оценкам геронтологической службы Gerontology Research Group, женщине было 114 лет и 140 дней.

Известно, что похороны пройдут в Нью-Йорке на следующей неделе. Мерфи родилась в июле 1905 года в штате Северная Каролина, а затем переехала в Нью-Йорк и с 1926 года жила там. Почти всю свою жизнь работала швеей.

По данным Gerontology Research Group, теперь старейшей американкой стала Хестер Форд. Она родилась в августе 1905 года.

Самым пожилым человеком на планете остается жительница Японии Канэ Танака. Сейчас женщине 116 лет.

Ранее скончалась советская разведчица Гоар Вартанян. Женщине было 93 года.