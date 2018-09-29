Умер вокалист и основатель рок-группы Jefferson Airplane

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Вокалист и основатель американской рок-группы Jefferson Airplane Марти Балин умер в возрасте 76 лет.

Как сообщает "Газета.ру" со ссылкой на журнал Variety, музыкант ушел из жизни в окружении семьи. При этом причины смерти не уточняются.

Балин и гитарист Пол Кантнер основали Jefferson Airplane в 1965 году. На счету группы восемь студийных альбомов, а также участие в легендарном фестивале Вудстоке.

В 1960-е годы Jefferson Airplane являлась одной из самых востребованных рок-групп мира. Композиция Somebody to Love включена журналом Rolling Stone в список 500 величайших песен.

В составе Jefferson Airplane Кантнер был принят в Зал славы рок-н-ролла.

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