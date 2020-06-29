Конструктор двигателя ракеты Юрия Гагарина умер в США

В США скончался ученый и конструктор Анатолий Дарон, который разрабатывал двигатель для ракеты Юрия Гагарина, сообщает ИА "НСН".

Ученый ушел из жизни 24 июня в возрасте 94 года. Он умер от обострения многолетней сердечно-почечной недостаточности.

Дарон был ведущим конструктором в команде разработчиков жидкостных ракетных двигателей РД-107 и РД-108.

Именно эти двигатели использовались в первой в мире межконтинентальной баллистической ракете Р-7 и космических ракетах-носителях на ее базе. Эти ракеты доставили на орбиту в 1957 году первый советский спутник и Юрия Гагарина в 1961 году.