Скончался советский чемпион мира по велоспорту

Чемпион мира по велоспорту Андрей Ведерников погиб из-за падения на него дерева, сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора Федерации велосипедного спорта России Юрия Кучерявого.

Кучерявый рассказал, что спортсмена придавило деревом на лесповале в Ижевске. "Следствие идет почти час, тело еще не убирали. На месте врачи и президент местной федерации", – уточнил он.

В 1981 году Андрей Ведерников был первым советским велосипедистом, который победил на мировом первенстве по велоспорту. В этом же году его признали лучшим велогонщиком года.

Ранее на 78-м году жизни скончался ветеран футбольного клуба "Спартак" Валерий Рейнгольд. В составе "красно-белых" он становился чемпионом страны.