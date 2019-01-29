Панихида по Владимиру Черникову проходит в Москве

В конференц-зале правительства Москвы на Новом Арбате началась гражданская панихида по министру столичного правительства Владимиру Черникову, возглавлявшего департамент региональной безопасности и противодействия коррупции.
Окончание траурной церемонии запланировано на 10:30. После процессия переместится на Троекуровское кладбище, где в 12:00 состоятся похороны.
Черников скончался в ночь на 27 января на 55-м году жизни. Предварительно, причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность.
Черников родился в 1964 году в Москве. Имел юридическое и экономическое образование, был кандидатом экономических наук.
Начинал карьеру как военнослужащий, дослужился до звания полковника, в 1994 году уволился в запас и занялся бизнесом. Затем работал на телеканале ВГТРК.
В 2000 году его назначили начальником инспекции Счетной палаты РФ. Спустя шесть лет стал заместителем начальника Управления делами аппарата Госдумы. В 2008 году возглавил Финансово-экономическое управление аппарата Госдумы.
С 2010 по 2015 годы руководил столичным департаментом средств массовой информации и рекламы, а затем департаментом национальной политики, межрегиональных связей и туризма. В последние годы возглавлял департамент региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы.
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