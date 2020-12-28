Умерла заслуженная артистка РФ Валентина Широнина

Заслуженная артистка России Валентина Широнина скончалась в Новосибирске в возрасте 78 лет. Об этом сообщили на странице Новосибирского отделения Союза театральных деятелей в социальной сети.

"С тяжелым сердцем сообщаем об огромной и совершенно неожиданной утрате... Скончалась знаменитая новосибирская актриса Валентина Ивановна Широнина. Заслуженная артистка России..." – сообщили в пресс-службе театра.

Уточняется, что причиной смерти Широниной стал коронавирус. Информация о прощании с актрисой появится позже.

Валентина Широнина родилась в 1942 году. В новосибирском театре "Красный факел" артистка начала работать еще студенткой, затем перешла в труппу Новосибирского ТЮЗа.