Умер старейший преподаватель Академии музыки имени Гнесиных

Старейший преподаватель Российской академии музыки (РАМ) имени Гнесиных Вера Ныркова умерла в возрасте 100 лет. Об этом сообщили РИА Новости представители академии.
"Вера Дмитриевна скончалась", – подтвердили в РАМ имени Гнесиных.
Похороны пройдут в субботу, место похорон профессора уточнятся.
Вера Ныркова заведовала кафедрой фортепиано в Гнесинке на протяжении почти 40 лет – с 1969 по 2010 годы. Заслуженный работник высшей школы РФ, она известна как автор множества научных и методических публикаций. Будучи председателем художественного совета Центрального дома ученых РАН, Ныркова с 1991 года регулярно организовывала музыкальные вечера.
Ранее сообщалось, что киноактер и мастер дубляжа Дмитрий Матвеев скончался 25 декабря в возрасте 65 лет. Актер исполнил роли более чем в 30 фильмах и сериалах, включая "Осенний марафон", "Безмолвный свидетель" и "Обреченная стать звездой". Помимо этого, в кинолентах он озвучивал таких иностранных знаменитостей, как Вин Дизель, Сильвестр Сталлоне и Мэл Гибсон.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.