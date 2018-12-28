Умер старейший преподаватель Академии музыки имени Гнесиных

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Старейший преподаватель Российской академии музыки (РАМ) имени Гнесиных Вера Ныркова умерла в возрасте 100 лет. Об этом сообщили РИА Новости представители академии.

"Вера Дмитриевна скончалась", – подтвердили в РАМ имени Гнесиных.

Похороны пройдут в субботу, место похорон профессора уточнятся.

Вера Ныркова заведовала кафедрой фортепиано в Гнесинке на протяжении почти 40 лет – с 1969 по 2010 годы. Заслуженный работник высшей школы РФ, она известна как автор множества научных и методических публикаций. Будучи председателем художественного совета Центрального дома ученых РАН, Ныркова с 1991 года регулярно организовывала музыкальные вечера.

Ранее сообщалось, что киноактер и мастер дубляжа Дмитрий Матвеев скончался 25 декабря в возрасте 65 лет. Актер исполнил роли более чем в 30 фильмах и сериалах, включая "Осенний марафон", "Безмолвный свидетель" и "Обреченная стать звездой". Помимо этого, в кинолентах он озвучивал таких иностранных знаменитостей, как Вин Дизель, Сильвестр Сталлоне и Мэл Гибсон.