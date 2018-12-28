Темы дня

Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

17:09

Умер старейший преподаватель Академии музыки имени Гнесиных

утраты культура наука

17:09

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Старейший преподаватель Российской академии музыки (РАМ) имени Гнесиных Вера Ныркова умерла в возрасте 100 лет. Об этом сообщили РИА Новости представители академии.

"Вера Дмитриевна скончалась", – подтвердили в РАМ имени Гнесиных.

Похороны пройдут в субботу, место похорон профессора уточнятся.

Вера Ныркова заведовала кафедрой фортепиано в Гнесинке на протяжении почти 40 лет – с 1969 по 2010 годы. Заслуженный работник высшей школы РФ, она известна как автор множества научных и методических публикаций. Будучи председателем художественного совета Центрального дома ученых РАН, Ныркова с 1991 года регулярно организовывала музыкальные вечера.

Ранее сообщалось, что киноактер и мастер дубляжа Дмитрий Матвеев скончался 25 декабря в возрасте 65 лет. Актер исполнил роли более чем в 30 фильмах и сериалах, включая "Осенний марафон", "Безмолвный свидетель" и "Обреченная стать звездой". Помимо этого, в кинолентах он озвучивал таких иностранных знаменитостей, как Вин Дизель, Сильвестр Сталлоне и Мэл Гибсон.

утраты культура наука

Поделиться в социальных сетях:

Подпишитесь на наши новости
Подписаться в Яндекс.Новостях
Подписаться в Яндекс.Дзене

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика