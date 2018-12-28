Создательница телескопа "Хаббл" умерла в США

Нэнси Грейс Роман, известная как "мать телескопа "Хаббл"", умерла в США на 94-м году жизни. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на ее двоюродную сестру.

Ученая не только была причастна к разработке знаменитого телескопа, но и стала первой женщиной, занявшей руководящую должность в NASA. Степень доктора наук по астрономии Роман получила в 1949 году. Уже через 10 лет она начала карьеру в управлении американском космическом агентстве. Из NASA Роман ушла в 1979 году. Затем она работала на Центр космических полетов Годдарда.

Телескоп "Хаббл" стал совместным проектом NASA и Европейского космического агентства. В космос он был запущен 24 апреля 1990 года. Прибор может работать в ультрафиолетовом, инфракрасном и оптическом диапазонах. В мае 2018 года он получил фотографии одного из самых далеких скоплений галактик.