Создательница телескопа "Хаббл" умерла в США

Нэнси Грейс Роман, известная как "мать телескопа "Хаббл"", умерла в США на 94-м году жизни. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на ее двоюродную сестру.
Ученая не только была причастна к разработке знаменитого телескопа, но и стала первой женщиной, занявшей руководящую должность в NASA. Степень доктора наук по астрономии Роман получила в 1949 году. Уже через 10 лет она начала карьеру в управлении американском космическом агентстве. Из NASA Роман ушла в 1979 году. Затем она работала на Центр космических полетов Годдарда.
Телескоп "Хаббл" стал совместным проектом NASA и Европейского космического агентства. В космос он был запущен 24 апреля 1990 года. Прибор может работать в ультрафиолетовом, инфракрасном и оптическом диапазонах. В мае 2018 года он получил фотографии одного из самых далеких скоплений галактик.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.