Скончался сооснователь сети магазинов Media Markt

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В Германии умер сооснователь сети магазинов электротехники Media Markt Эрих Келлерхальс. Бизнесмен скончался в возрасте 78 лет.

По словам одного из близких к семье Келлерхальса, смерть наступила 25 декабря. У предпринимателя были проблемы с сердцем, сообщает газета Donaukurier.

Эрих Келлерхальс в 2017 году стал 75-м в списке самых богатых жителей Германии. Его состояние оценили примерно в два миллиарда долларов.

Сеть магазинов Media Markt была основана в 1979 году. Она включает в себя около 800 магазинов в 14 странах мира. Media Markt работает по принципу "магазин-склад", когда практически весь товар выставлен в торговом зале.