Скончалась режиссер "Мосфильма" Марина Лузгина

Скончалась режиссер киностудии "Мосфильм" Марина Лузгина. Ей было 75 лет. Об этом говорится на сайте Союза кинематографистов России.

"На 76-м году жизни не стало нашего друга и коллеги – члена Союза кинематографистов России, второго режиссера Лузгиной Марины Георгиевны. Приносим соболезнования родным и близким Марины Георгиевны", – говорится в сообщении.

Марина Лузгина спустя год после окончания Высшего театрального училища имени Щукина начала работать в "Мосфильме". Она работала с режиссерами Саввой Кулиш, Александром Майоровым, Андреем Добровольским и Валерием Рубинчиком.

Последнее время Лузгина работала над сценарием документального фильма "Я убегаю на фронт".