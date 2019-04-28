Скончался авиаконструктор Генрих Новожилов

Известный советский и российский авиаконструктор, бывший генеральный конструктор "Ильюшина" Генрих Новожилов скончался на 94-м году жизни. Об этом ТАСС сообщил источник в авиастроительной отрасли.
"К большому сожалению, сегодня умер знаменитый авиаконструктор, создатель таких самолетов, как Ил-76 и Ил-96 Генрих Васильевич Новожилов", − заявил собеседник агентства.
Генрих Новожилов родился в Москве в 1925 году. В качестве инженера-конструктора принимал участие в работе над пассажирским самолетом Ил-14, штурмовиком Ил-40 и реактивным бомбардировщиком Ил-46. Он также был ведущим инженером по разработке бомбардировщика Ил-54.
В 1964 году Новожилов стал главным конструктором и первым замом генерального конструктора Сергея Ильюшина. Он занимался проектом по созданию и запуску в серийное производство пассажирского самолета Ил-62.
Кроме того, под руководством авиаконструктора был создан Ил-76 − самый распространенный самолет отечественной военно-транспортной и гражданской авиации. Новожилов также известен как один из инициаторов Международного авиационно-космического салона (МАКС) в подмосковном Жуковском.
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