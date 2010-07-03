Умер сценарист фильма "Земля Санникова"

Фото: кадр из фильма "Земля Санникова"; Режиссер – Альберт Мкртчян, Леонид Попов; сценарий – Марк Захаров, Владислав Федосеев; производство – Киностудия "Мосфильм", Экспериментальное творческое объединение

Сценарист, член Союза кинематографистов РФ Владислав Федосеев скончался 27 февраля на 84-м году жизни. О смерти драматурга сообщил сайт российского Союза кинематографистов.

Прощание с Федосеевым, написавшим сценарии к фильмам "Земля Санникова", "Степной король Лир", "Преподобный Сергий", "А человек играет на трубе", "Легенда древних гор" и "Цирк приехал", пройдет 1 марта в Николо-Архангельском крематории. Начало в 14:00.

Владислав Федосеев родился 12 февраля 1936 года в селе Пирогово Мытищинского района. Окончил сценарное отделение ВГИК. За свою карьеру создал сценарии к 14 полнометражным и телевизионным фильмам.