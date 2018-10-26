Памятник Николаю Караченцову откроют на Троекуровском кладбище

На могиле Николая Караченцова установят памятник

На Троекуровском кладбище откроют памятник Николаю Караченцову. Событие приурочено к дню рождения артиста – 27 октября ему исполнилось бы 75 лет.

Караченцов будет изображен в роли графа Резанова из спектакля "Юнона и Авось". На торжественную церемонию придут родственники и коллектив "Ленкома", где актер прослужил почти 40 лет.

Накануне, 26 октября, был день смерти артиста – он ушел из жизни, не дожив одного дня до своего дня рождения

Народный артист РСФСР скончался 26 октября 2018 года.

Наибольшую популярность Караченцову принес образ графа Резанова в рок-опере "Юнона и Авось". Зрители полюбили актера и за яркие роли в кино. Сниматься Караченцов начал сразу после окончания Школы-студии МХАТ.

За свою карьеру он сыграл более чем в 100 фильмах, среди которых "Человек с бульвара Капуцинов", "Собака на сене", "Приключения Электроника".

