Умерла создатель фестиваля "Летние балетные сезоны" Алла Немодрук

Фото: consarta.ru
Умерла создатель и художественный руководитель театрального фестиваля "Летние балетные сезоны" в Москве Алла Немодрук. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Российского академического молодежного театра (РАМТ).
"На 72-м году жизни не стало Аллы Маратовны Немодрук – организатора, продюсера и художественного руководителя "Летних балетных сезонов", многолетнего директора агентства "КонсАрта", – сказали в пресс-службе.
Сотрудники театра отметили, что Немодрук обладала неисчерпаемой энергией и огромным запасом сил и идей. По их словам, руководитель постоянно вовлекала в свое дело новых людей, развивая собственный проект, который "за 20 лет стал визитной карточкой летней Москвы и неотъемлемой частью культурной жизни столицы".
Фестиваль "Летние балетные сезоны" – уникальный марафон, который ежегодно проводится в самом центре столицы. Впервые он был организован в 1999 году в театре "Ромэн", после чего мероприятия было решено проводить на сцене Российского академического молодежного театра в сопровождении оркестра.
На фестивале в разные годы выступали солисты парижской Grand Opera, "Миланский балет" Карло Песта, балетная труппа Compania Nationale Луиджи Мартеллетта, коллектив "Киев Модерн-балет" под руководством хореографа Раду Поклитару, балетные труппы из самарских, воронежских и марийских театров оперы и балета.
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