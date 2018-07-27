Скончался журналист и поэт Виталий Шенталинский

Писатель, поэт и журналист Виталий Шенталинский скончался в возрасте 78 лет. Об этом сообщается на сайте правозащитного общества "Мемориал". Правозащитники напомнили, что Шенталинский одним из первых опубликовал материалы КГБ о жизни и творчестве Михаила Булгакова, Максима Горького, Осипа Мандельштама и других известных российских литераторов.

"Умер Виталий Шенталинский. Поэт, писатель, журналист, общественный деятель и друг "Мемориала" с самого начала, на протяжении почти 30 лет", − сказано в тексте сообщения.

Во второй половине 1980-х годов Шенталинский стал основателем и главой Комиссии по творческому наследию репрессированных российских писателей. Как подчеркнули представители "Мемориала", без его активного участия такую комиссию не удалось бы создать, а читатели не узнали бы о многих сочинениях погибших авторов.

Кроме того, Шенталинский известен как автор десяти книг стихов и прозы. В их числе такие произведения, как "Рабы свободы", "Донос на Сократа" и "Преступление без наказания". Писатель также был специальным корреспондентом журнала "Вокруг света" и вел рубрику "Хранить вечно" в "Огоньке".