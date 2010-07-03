Умер актер из сериала "Альф" Макс Райт

Фото: кадр из сериала “Альф”, создатель Пол Фаско

В Калифорнии умер актер Макс Райт, известный по роли отца семейства, приютившего инопланетянина Альфа, сообщает "Аргументы и факты".

Актеру было 75 лет. Последние 24 года он боролся с онкологическим заболеванием – лимфомой.

Помимо "Альфа", артист снимался в таких сериалах и кино, как "Друзья", "Завтра наступит сегодня", "Тень", "Сон в летнюю ночь" и других.