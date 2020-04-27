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Умер гендиректор "Металлоинвеста" Андрей Варичев. Ему было 52 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя администрации Курской области.

"Да, мне подтвердили данную информацию только что", – сказала собеседница агентства.

Она от лица губернатора и всей администрации области выразила глубочайшие соболезнования родным и близким Варичева. О причине смерти не уточняется.

Андрей Варичев являлся депутатом Курской областной думы шестого созыва (2016–2021 годы), членом постоянного комитета по промышленности, строительству, транспорту и жилищно-коммунальному хозяйству.

В крупнейший мировой холдинг по производству железорудной продукции "Металлоинвест" бизнесмен пришел в 2006 году, а спустя семь лет он стал его генеральным директором.