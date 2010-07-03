Умер художник-постановщик сериала "Бригада"

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Народный художник РФ Валерий Филиппов скончался в возрасте 80 лет.

В пресс-службе Гильдии художников кино и телевидения Союза кинематографистов РФ отметили, что лауреат Государственной премии СССР умер 26 апреля.

"Коллеги-кинематографисты приносят соболезнования родным и близким Валерия Николаевича Филиппова", – говорится в сообщении.

Филиппов был художником-постановщиком киностудии "Мосфильм".

Он участвовал в создании фильмов "Холодное лето пятьдесят третьего…", "Принцесса цирка", "Зимний вечер в Гаграх", "Ширли-Мырли", "Бригада" и многих других.

26 апреля на 92-м году жизни умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая. Церемония прощания с актрисой пройдет в Малом театре, где она работала.