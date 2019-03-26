Умер "магистр Йода" Пентагона

Энди Маршалл, который более 40 лет был сотрудником управления всесторонней оценки программ Пентагона, умер в возрасте 97 лет. Об этом сообщает "Газета.ru" со ссылкой на члена комитета по делам вооруженных сил нижней палаты конгресса США Мака Тронберри.
Тронберри признался, что ему трудно представить человека, который бы работал на Пентагон с усердием Маршалла.
Прозвище "магистр Йода", предположительно, закрепилось за Маршаллом из-за китайских представителей разведки, считавших его сильным стратегом. В 2015 году в свет вышла книга о сотруднике Пентагона, которая "канонизировала" эту "легенду".
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