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Отпевание протоиерея Всеволода Чаплина состоится 29 января в храме преподобного Феодора Студита у Никитских ворот, сообщает РИА Новости.

Время церемонии уточняется. Ее возглавит секретарь патриарха Кирилла, протопресвитер Владимир Диваков. Где похоронят священника, еще решается.

Отец Всеволод Чаплин ушел из жизни в возрасте 51 года. Он был известен своей жесткой и непримиримой позицией по нравственным проблемам современного общества. Критиковал культовую группу "Ленинград", а суррогатное материнство сравнивал с проституцией.

Свои соболезнования в связи с кончиной протоиерея выразил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.