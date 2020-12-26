Путин выразил соболезнования в связи с кончиной разведчика Джорджа Блейка

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Президент РФ Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким скончавшегося советского разведчика Георгия Ивановича (Джорджа) Блейка. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.
"Примите глубокие соболезнования в связи с кончиной Георгия Ивановича Блейка. Полковник Блейк был блестящим профессионалом – особой жизненной закалки и мужества", – заявил глава государства.
Путин отметил, что бывший разведчик внес большой вклад в сохранение мира на планете и стратегического паритета.
Легендарный советский разведчик Джордж Блейк скончался на 99-м году жизни в субботу, 26 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе СВР.
Блейк родился 11 ноября 1922 года в Роттердаме. После Второй мировой войны поступил на службу в Ми-6, во время прохождения которой был осужден на длительный тюремный срок. Впоследствии ему удалось сбежать в СССР.
После 1965 года он жил и работал в Москве под именем Георгий Бехтер.
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